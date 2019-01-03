موعد جديد لمباريات فرق المجموعة الثانية لدوري كرة الطائرة العراقية

موعد جديد لمباريات فرق المجموعة الثانية لدوري كرة الطائرة العراقية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، موعداً جديداً لمباريات التجمع الثاني لفرق المجموعة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة.وقال رئيس الاتحاد مناف فاضل في تصريح صحفي له اليوم: إن “الاتحاد المركزي للكرة الطائرة، حدد موعد انطلاق مباريات التجمع الثاني لفرق اندية المجموعة الثانية لبطولة الدوري الممتاز يوم الثاني عشر من الشهر الجاري في قاعة محافظة اربيل بدلاً من الموعد السابق الذي حدد يوم السبت الماضي الخامس من الشهر الجاري”.واضاف فاضل، أن “مباريات التجمع الاول، كانت قد جرت في قاعة محافظة السليمانية بطريقة الدوري لمرحلة واحدة، وقد اسفرت عن تصدر فريق نادي الشرطة فرق المجموعة، يليه فريق نادي البيشمركة، ثم نادي اربيل، تليه اندية الحبانية وبلد وارارات وقره قوش”. 

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