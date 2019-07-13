موغريني تصل بغداد

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصلت الممثلة الأعلى لسياسة الامن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي، فيدريكا موغريني، السبت (13 تموز 2019)، الى العاصمة بغداد. وقال مراسل (شبكة أخبار العراق)، إن الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشُؤُون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ فيديريكا موغيريني وصلت الى بغداد في زيارة رسمية.