موغيريني تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بمنح العراق 400 مليون يورو لاعمار مناطقه المحررة

موغيريني تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بمنح العراق 400 مليون يورو لاعمار مناطقه المحررة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-اكدت فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في خطاب خطي، لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، دعمها جهود اعادة اعمار المناطق المحررة بـ400 مليون يورو.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي،ان “الاخير تلقى خطابا خطيا من فيديريكا موغيريني، يبين إن الاتحاد سيواصل دعمه للعراق وسيبقى شريكا له”.واشارت موغريني وفقا للبيان، ان “الاتحاد سيدعم جهود إعادة الإعمار بمبلغ قدره ٤٠٠ مليون يورو، التي تعهد بها خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت، ومن خلال وحدة الاتحاد الأوربي الاستشارية في قطاع الأمن المدني”.وأضافت موغيريني أن “الاتحاد الأوربي سيواصل عمله مع الحكومة المقبلة”، مؤكدة في الوقت نفسه “أهمية استمرار شركاء العراق الدوليين في لعب دور بنّاء لإدامة وتعزيز دعم العراق، واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه بشكل كامل، وهو أمر في غاية الأهمية؛ من أجل استقراره والمنطقة”.

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