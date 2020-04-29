موقف الدوريات الأوروبية من كورونا

موقف الدوريات الأوروبية من كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ضرب فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” كرة القدم الأوروبية والعالمية في مقتل، بعد تجميد جميع المسابقات المحلية والقارية والعالمية لأجل غير مسمى، لمكافحة انتشار هذا الوباء.وتوقفت الحياة الكروية تماماً في منتصف شهر مارس الماضي، وحتى الآن وبالرغم من تحركات الاتحادات الأهلية لاستعادة جزء ولو بسيط من النشاط الكروي، إلا أن كرة القدم بمعناها الحقيقي لن تعود للواجهة من جديد إلا قبل ثلاثة أشهر من الآن.قرار وزير الرياضة الفرنسي مساء أمس بأن النشاط الكروي سيعود في شهر سبتمبر على أقل تقدير، وهذا يعني بما لا يدعو مجالاً للشك بأن الدوري لن يستكمل.وقام موقع “All Football” بنشر موقف الدوريات الأوروبية الكبرى من إلغاء الموسم الكروي بسبب فيروس كورونا.

الدوري الإنجليزي
سيجري مسؤولو الدوري الإنجليزي المزيد من المحادثات خلال هذا الأسبوع، حيث يستهدف الاتحاد عودة المنافسات من جديد في شهر يونيو بدون جماهير.
الدوري الإسباني
أكد سلفادور إيلا وزير الصحة الإسباني بأن كرة القدم من غير المرجح أن تعود مرة أخرى قبل الصيف.
الدوري الإيطالي
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي أن الأندية المحترفة يمكنها العودة إلى التدريبات في 18 من شهر مايو المقبل.
الدوري الألماني
أكد المسؤولون في الدوري الألماني بأن البوندسليجا قد يعود في التاسع من شهر مايو القادم إذا أعطت الحكومة الضوء الأخضر لاستكمال المسابقة.
الدوري الفرنسي
كما ذكرنا، أعلن وزير الرياضة الفرنسي تعليق كافة الأنشطة الرياضية حتى شهر سبتمبر، مما يعني انتهاء الموسم الجاري.
الدوري الهولندي
قرر مسؤولو الاتحاد الهولندي بكرة القدم إلغاء الموسم الحالي بأثر فوري، مما يعني حرمان أياكس من التتويج باللقب.
الدوري البلجيكي
أوصى مجلس إدارة دوري المحترفين البلجيكي بإنهاء الموسم مع إعلان كلوب بروج كبطل للمسابقة
الدوري البرتغالي
وضع الدوري البرتغالي ومسؤوليه خططاً لاستكمال الموسم الجاري بنهاية شهر يوليو، وستُلعب المباريات المتبقية بدون جمهور.
دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي
يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” فكرة إقامة المباريات المتبقية في بطولتي دوري الأبطال واليوروباليج بنهاية شهر أغسطس.

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