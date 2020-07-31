موقف انساني لدبلوماسي عراقي في عمان

حسين الاسدي / عمان

تحظى المبادرات الانسانية برضا الله والناس لكونها تصب في التخفيف عن كاهلالاخرين الذين وضعتهم الظروف في مواقف خارجة عن ارادتهم مما جعلتهم عاجزين عنتنفيذ ما يطمحون الى تحقيقه في الحياة٠ان ما قام به السكرتير الاول في السفارةالعراقية في الاردن السيد احمد الخالدي من عمل يصب في هذا الاتجاه حيث بادرالخالدي الى التبرع بتكاليف تجديد جوازات عائلة عراقية وجد رب العائلة نفسه عاجزاعن تدبير تكاليف تجديد الجوازات لعائلتة المكونة من سبعة اشخاص وبعد ان عرفالخالدي بحالة هذه العائلة اقدم على تحمل تكاليف تجديد الجوازات من جيبه الخاصلعدم وجود ابواب للصرف في السفارة على هذا النوع من الحالات٠ لقد اشاعة مبادرةالسيد احمد الخالدي الفرحة لدى هذه العائلة العراقية وهي تعكس مدى الحسبالمسؤولية الاخلاقية والانسانية من السيد الخالدي حيث مثل تبرعه من راتبه الخاصمبادرة تستحق الوقوف عندها كثيرا لانها ببساطة تمثل التكافل الذي يتعين ان يتحققبين المواطن والمسؤول في بلد الغربة٠ولم يتوقف السيد الخالدي عن هذا الحد بل قامبمساعدة هذه العائلة بمبلغ من المال لتيسير امورها والتخفيف عن كاهلها في هذهالظروف الصعبة التي تمر بها ٠ان تصرف السيد الخالدي يستحق الثناء والاشادة لانهفرج كربة من كرب الحياة التي تعرضت لها عائلة عراقية وجدت هذه اليد الرحيمة منالسيد الخالدي لتعيد اليها البسمة والفرحة خاصة وان جواز السفر وتجديدة يضعالشخص في الجانب السليم لمرعاة لقانون الدولة التي يتواجد فيها العراقي بجانبالشعور بالامان والاطمئنان