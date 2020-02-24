ميراشرفي:العراق يحتل المرتبة الثانية في استيراد البضائع الإيرانية

ميراشرفي:العراق يحتل المرتبة الثانية في استيراد البضائع الإيرانية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية مهدي ميراشرفي، الاثنين، أن صادرات السلع سجلت 125.2 مليون طن بقيمة 38.5 مليار دولار في 11 شهرا فترة 21 مارس/آذار 2019 حتى 19 فبراير/شباط 2020، فيما جاء العراق بالمرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة.ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية في خبر ، عن ميراشرفي قوله، إن “الصادرات سجلت نموا كمّيا بـ 17.6 بالمئة وانكمشت سعريا بنسبة 4.4 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة”.وبيّن رئيس الجمارك بأن “الميزان التجاري سجل عجزا بـ 1.4 مليار دولار بالوقت الراهن، واذا ما تم احتساب ايرادات صادرات الكهرباء والخدمات الهندسية لدول الجوار فانه الميزان التجاري سيسجل فائضا”.ونوه الى أن “الصين والعراق وتركيا والامارات وافغانستان على التوالي، تصدرت ترتيب الدول المستوردة للسلع الإيرانية”، مبينا أن “الصين والامارات وتركيا والهند وألمانيا بالترتيب/ تصدرت قائمة الدول المصدرة الى ايران”. يذكر ان الشعب العراقي رفع حملة ضد البضائع الايرانية الفاسدة “خليها تخيس”.

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