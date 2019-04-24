ميراني:حكومة مسرور ستعلن قريباً

اربيل/شبكة اخبار العراق- أكد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، الاربعاء (24 نيسان 2019)،أن التفاهمات السياسية قد اقتربت كثيرا من تشكيل حكومة جديدة للإقليم،وقال ميراني في مؤتمر صحفي، عقده في اربيل، إن “التفاهمات السياسية قطعت 90% من الطريق الممهد لتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم”.واضاف، أنه “الـ10% المتبقية سيتم استكمالها خلال هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل ليتم بعدها الاعلان الرسمي”.وكان عدنان المفتي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، قد صرح الثلاثاء (16 نيسان 2019)، أن الحوارات حول تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان، وصلت مراحلها النهائية.واضاف المفتي في تصريح متلفز، أن “الحوارات بين الاطراف السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة في بالاقليم وصلت مراحلها النهائية ولم يتبقَ سوى بعض الفقرات القليلة لحسمها بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير”.وأكد انه: “من المنتظر أن يتم حسم جميع المسائل قريبا، ونأمل أن يتم الانتهاء من مهام البرلمان وانتخاب رئيس الاقليم وتكليف رئيس الحكومة الجديد قبل نهائية الشهر الحالي”.وتابع، أن “الاطراف السياسية الكردستانية تجاوزت جميع العراقيل، والخلافات في طريقها الى الحل، ومن المؤمل أن يتم توقيع الاتفاق السياسي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني قريبا”.