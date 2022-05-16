ميراني:مسعود البارزاني سيحاول إقناع بافل بترشيح (ريبر)لرئاسة الجمهورية

ميراني:مسعود البارزاني سيحاول إقناع بافل بترشيح (ريبر)لرئاسة الجمهورية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- توقع سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، الاثنين، عقد اجتماع قريب مع الاتحاد الوطني، حيث شهدت العلاقة بين القطبين الكرديين جموداً بسبب الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية، وهو أمر لم يستبعد ميراني حصول تغيير فيه.وقال ميراني في مقابلة مع إذاعة صوت أميركا، “قد يحصل اجتماع قريب بين الديمقراطي والاتحاد على مستوى المكتب السياسي ومن المحتمل أن يجلس الرئيس مسعود بارزاني مع بافل طالباني كعم مع أبن أخيه، وليس بالصفة لحزبية”.وبشأن منصب رئاسة الجمهورية الذي تسبب بخلاف بين الحزبين، قال ميراني، “أنا أقول إن المصالح الكردية فوق كل المصالح في رأيي، حتى فوق المصلحة بمنصب الرئيس، وحتى اللحظة نحن مصرون على منصب رئاسة الجمهورية، إلا أن كل شيء قابل للتغيير”.

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