ميركل:المانيا ستقدم دعمها للعراق بخطته الاقتصادية الطموحة

ميركل:المانيا ستقدم دعمها للعراق بخطته الاقتصادية الطموحة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت المستشارة الالمانية، انجيلا ميركل، الثلاثاء، (20 تشرين الأول، 2020)، أن الانتخابات العراقية التي ستجري في حزيران القادم ستعيد ثقة الشعب العراقي بالعملية السياسية.وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في برلين، إن “الانتخابات المبكرة في العراق والتي من المؤمل اجرائها في شهر حزيران القادم ستعيد الثقة لدى الشعب العراقي بالنظام السياسي”.واضاف أن “المانيا ستقدم دعمها للعراق بخطته الاقتصادية الطموحة”.من جهته أكد الكاظمي، أن زيارته إلى المانيا تأتي في اطار اثبات التزام العراق بعلاقاته الدولية والتعاون الأمني والعسكري لمواجهة الإرهاب في المنطقة.وذكر الكاظمي قائلا : “جئت إلى برلين لتأكيد التزامات العراق بالعلاقات الوثيقة والشراكة المستدامة مع ألمانيا، وأنقل التقدير الكبير من الحكومة والشعب العراقي إلى ألمانيا لمساعدتها العراق بمواجهة الإرهاب”.وأضاف قائلاً: “نتطلع إلى التعاون الأمني والعسكري بمكافحة الإرهاب وضمن نطاق حلف الناتو، ونسعى إلى حل مشكلة النازحين واللاجئين والمقاتلين الأجانب”.وتابع الكاظمي قائلاً: “مهتمون بالحصول على كل الدعم في تجربة ألمانيا بالمجال الاقتصادي والاستخباري”، مشيراً إلى أن “ألمانيا دولة مهمة ونسعى لشراكة مهمة معها”.ولفت إلى أن “هناك شركات اقتصادية بين العراق وألمانيا، ونقترب من إعلان المرحلة الثانية من خارطة لتطوير الكهرباء بمشاركة الشركات ألمانية”، مؤكداً: “مهتمون بالمزيد من التعاون في مجال تطوير البنى التحتية، ونتطلع إلى الاستفادة في الدعم المالي”.

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