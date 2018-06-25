ميسي:أمل برفع كأس العالم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ابدى النجم ليونيل ميسي، رغبته في تحقيق حلمه وحلم الشعب الأرجنتيني، برفع لقب كأس العالم قبل أن يعتزل لعب كرة القدم.ويملك المنتخب الأرجنتيني فرصة في التأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم، حال الفوز على نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل، ولكن بشرط خسارة ايسلندا أو تعادلها مع كرواتيا في المباراة الأخرى في ختام مباريات المجموعة الرابعة.وقال ميسي عن كأس العالم: “هي بطولة تعني الكثير، لأن الأرجنتين فيها لها مكانة خاصة، إنها تعني الكثير بالنسبة لي أيضًا”.وأضاف: “دائمًا ما كنت أحلم برؤية نفسي أرفع كأس العالم، ورؤية العاطفة التي ستحدث مع هذا الأمر، أشعر بالقشعريرة عندما أفكر في تلك اللحظة، إنها ستجعل ملايين الأرجنتينيين سعداء”.واختتم: “لذلك لا يمكننا التخلي عن هذا الحلم، لقد فزت بأهم الألقاب في حياتي، لكن طموحي ما زال كبيرًا، لا أريد أن أعتزل قبل الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين”.