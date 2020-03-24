ميسي الأعلى دخلاً خلال موسم 2020

ميسي الأعلى دخلاً خلال موسم 2020
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تربع نجم فريق برشلونة، ليونيل ميسي، على عرش اللاعبين الأعلى دخلًا خلال الموسم الحالي، 2019/2020.وأفادت مجلة “فرانس فوتبول” العالمية أن “ليونيل ميسي هو اللاعب الأعلى دخلًا هذا الموسم بـ 131 مليون يورو”.وأوضحت أن “ذلك المبلغ يتضمن الراتب السنوي والمكافآت وعائدات الإعلانات”.وأشارت إلى أن “دخل ميسي ازداد بقيمة مليون يورو مقارنة بالعام الماضي، كما أنه يتواجد ضمن أعلى ثلاثة لاعبين على صعيد الدخل منذ عام 2013”.وفي الوقت نفسه، ارتفع دخل نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو إلى 118 مليون يورو، حيث يتواجد في المركز الثاني، ويليه لاعب باريس سان جيرمان نيمار بـ 95 مليون يورو.ويحتل أنطوان جريزمان لاعب برشلونة في المركز الرابع بـ 38.5 مليون يورو.أما بالنسبة للمدربين الأعلى دخلًا خلال الموسم ذاته، فإن مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني يأتي في المركز الأول بـ 40.5 مليون يورو، دون الأخذ في الاعتبار إيرادات الإعلانات.ويتواجد مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، في المركز الثاني بـ 30 مليون يورو، وخلفه مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بـ 27.5 مليون يورو.

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