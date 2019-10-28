ميسي يعيش أسوأ حالاته بسبب غيابه عن الملاعب

ميسي يعيش أسوأ حالاته بسبب غيابه عن الملاعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بدأ الموسم الحالي بشكلٍ سيء بالنسبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة، والسبب الرئيسي غيابه عن الملاعب لمدة زادت عن شهر ونصف بسبب الإصابات، ليؤثر ذلك على المستوى التهديفي.وسجل ليونيل ميسي بثلاثة أهداف في الموسم الحالي حتى الآن، حيث اكتفى بهدفين في تسع جولات من الدوري الإسباني وسجلهما في الجولتين الثامنة والتاسعة، بجانب هدف واحد أحرزه في الجولة الثالثة والماضية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا خلال مواجهة برشلونة وسلافيا براج.صحيفة “آس” االإسبانية سلطت الضوء على بداية “البولجا” في الدوري الإسباني خلال الموسم، مؤكدة أنها أسوأ بداية له من ناحية التهديف في الجولات التسع الأولى من البطولة، مع العلم أنه خاض أربع مباريات فقط.ليو ميسي .. أهدافه في تسع جولات من الدوري الإسباني،ومنذ بداية مسيرته الكروية مع الفريق الأول كان ميسي يسجل أكثر من هدفين في أول تسع جولات من الدوري، وبمتوسط 7.3 هدف في هذه الفترة خلال كل موسم.وكانت آخر مرة بدأ بها الأسطورة الأرجنتينية بتسجيل عدد قليل من الأهداف في مثل هذه الفترة خلال موسم 2015-2016، عندما اكتفى بثلاثة أهداف، وأنهى الموسم بتسجيله 26 هدفاً.وعاش ميسي أفضل موسم له في 2012-2013 عندما أحرز 13 هدفاً في الجولات التسع الأولى وختم لموسم بـ 46 هدفاً.وكان موسم 2011-2012 الأكثر تسجيلاً لميسي عندما ختم الجولة 38 والأخيرة بخمسين هدفاً، مع تسجيله عشرة أهداف في الجولات التسع الأولى.ولم يلعب برشلونة مباراة الجولة العاشرة ضد غريمه التقليدي ريال مدريد بعد تأجيلها بسبب أحداث إقليم كتالونيا بعدما كانت ستقام يوم السبت الماضي.ويستعد برشلونة الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 19 نقطة لمواجهة بلد الوليد ضمن منافسات الجولة العاشرة.

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