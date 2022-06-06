ميقاتي:إسرائيل تعتدي على ثرواتنا

ميقاتي:إسرائيل تعتدي على ثرواتنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من خطورة محاولات إسرائيل التعدي على منطقة بحرية متنازع عليها، خاصة قبل استكمال الوسيط الأميركي مهمته بشأن هذه المنطقة.وقال ميقاتي إن «محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.وأضاف ميقاتي أنه «من هذا المنطلق، نحذر من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة. وندعو الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع والزام العدو الإسرائيلي بوقف استفزازاته».وتابع أن «الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه».

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