ميقاتي:المجتمع الدولي لن يسمح بإنهيار لبنان

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حكومة الكاظمي ترسل (200) مليار دينار إلى الإقليم خلافا لقانون الموازنة
وزير الزراعة:تخفيض العملة الوطنية قراراً خاطىء
نائب كردي:تأخر رواتب موظفي الإقليم لعدم إلتزام حكومة البارزاني بإتفاق موازنة 2021
صالح:موازنة 2022 خالية من العجز المالي
نفط البصرة تقرر رفع إنتاجها من حقل مجنون إلى (450)ألف برميل نفط يومياً نهاية العام المقبل
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قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
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50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
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نائب سابق:ضعف الكاظمي وعدم وطنيته شجع إيران على قطع المياه عن العراق
مصدر مسؤول:الكاظمي أغلق ملف محاولة اغتياله!
تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
حمودي:سنشكل وفداً من “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة المقبلة
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
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