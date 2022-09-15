ميقاتي:لن أغادر منصبي حتى تشكيل الحكومة الجديدة

ميقاتي:لن أغادر منصبي حتى تشكيل الحكومة الجديدة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، إنه لن يغادر قصر بعبدا الرئاسي حتى يتم تأليف الحكومة.وفي تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، قال ميقاتي: “الاجتماع كان نصف ساعة وليس دقائق، وبعد عودتي من الخارج سأزور  الرئيس، ولن أغادر القصر حتى تتألف الحكومة”.يذكر أنه بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في مايو الماضي، كلف المجلس النيابي الجديد ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية. إلا أن عملية التأليف ما زالت تواجه العراقيل.وحصد ميقاتي يومها على 54 صوتا من أصوات النواب (128) خلال استشارات أجراها رئيس الجمهورية. وامتنع 46 نائبا، بينهم مستقلون وكتلة حزب القوات اللبنانية المعارضة المؤلفة من 19 نائبا، عن تسمية أحد. واختار آخرون بينهم كتلة حزب الكتائب المعارض (4 نواب) وكتلة الحزب الاشتراكي بزعامة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط (معارضة 8 نواب) السفير السابق نواف سلام. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *