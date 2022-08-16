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وزير التخطيط: العراق يسعى لتحقيق مزيدا من التكامل الاقتصادي مع الأردن والسعودية ومصر
خبير قانوني:استقالة وزير المالية غير دستورية لكون الحكومة هي تصريف أعمال
الإطار يحمل التيار مسؤولية تعطيل العمل البرلماني ومراقبة الحكومة
العامري وبلاسخارت يبحثان حل الخلاف الصدري الإطاري
الكاظمي يوافق على استقالة وزير المالية ويكلف وزير النفط بوكالتها
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وزير التخطيط: العراق يسعى لتحقيق مزيدا من التكامل الاقتصادي مع الأردن والسعودية ومصر
خبير قانوني:استقالة وزير المالية غير دستورية لكون الحكومة هي تصريف أعمال
الكاظمي يوافق على استقالة وزير المالية ويكلف وزير النفط بوكالتها
ميقاتي يلتقي وفد الكاظمي لبحث حركة الأموال العراقية في المصارف اللبنانية
الولايات المتحدة تؤكد على دعمها لمكافحة غسيل الأموال من قبل البنك المركزي
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