ميقاتي يلتقي وفد الكاظمي لبحث حركة الأموال العراقية في المصارف اللبنانية

ميقاتي يلتقي وفد الكاظمي لبحث حركة الأموال العراقية في المصارف اللبنانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، وفداً عراقياً رفيعاً لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والمتعلقة بالاستفادة من المبالغ المودعة للعراق في المصارف اللبنانية.واشارت وسائل اعلام لبنانية، الى ان “رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي التقى وفداً عراقياً ضم مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي علاء عبد الحسين الساعدي  وكلا من : خالد منصور رسن وحسن هادي حسن من مكتب رئيس الوزراء العراقي، ومازن صباح الأحمد من البنك المركزي العراقي، والمدير العام لمركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية احمد جواد الدهلكي وعبد الكاظم عبد علي الدراجي من وزارة التربية والسفير العراقي حيدر شياع البراك”.وبينت ان “اللقاء يتضمن مباحثات بين المسؤولين اللبنانيين والعراقيين عن الاستفادة من المبالغ المودعة للعراق في المصارف اللبنانية”.واوضحت ان “زيارة الوفد العراقي ستستمر يومين يلتقي خلالها ايضا وزير الطاقة وليد فياض، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.

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