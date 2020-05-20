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الدكتور مدحت البكري بين التعامل السيء والجشع المادي المقيت بقلم : لاجىء عراقي
المالية النيابية:كردستان وافقت على تسليم النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية مقابل دفع رواتب موظفيها
ميليشيات الحشد تحتفل بكذبة “يوم القدس”
نائب:الكاظمي وجميع الأحزاب ترفض الانتخابات المبكرة
الكعبي:إخراج القوات الأمريكية ” واجب وطني”
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المالية النيابية:كردستان وافقت على تسليم النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية مقابل دفع رواتب موظفيها
نائب يدعو الحكومة إلى تسليم المنافذ الحدودية إلى مكافحة الإرهاب للخلاص من سطوة الميليشيات عليها
نائب:إذا لم يحاسب الكاظمي عبد المهدي فهو خائن
تحالف الفتح:على حكومة كردستان دفع 128 مليار دولار للحكومة الاتحادية قبل الحوار
الطاقة الدولية:من الصعوبة إحياء الخدمة الكهربائية في العراق بسبب الفساد الحكومي
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محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
لاسيادة للعراق في ظل بقاء أحزاب الفساد والتبعية
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