ميليشيات الحشد تحتفل بكذبة “يوم القدس”

ميليشيات الحشد تحتفل بكذبة “يوم القدس”
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- تستعد ميليشيات الحشد، لإحياء “يوم القدس العالمي” الذي يحتفى به في ايران  في آخر جمعة من شهر رمضان من كل عام، وهو اليوم الذي دعا إليه الزعيم الايراني المقبور الخميني.وقد لوحظ في العاصمة العراقية بغداد، ابتداء من يوم امس الثلاثاء، انتشار صور كبيرة علقت على مجسرات في شارع فلسطين في الرصافة من بغداد.وجمعت تلك الصور أربع شخصيات هم كل من الخميني، والمرشد الإيراني علي خامنئي، فضلا عن قائد “فيلق القدس” السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.ولطالما علقت فصائل شيعية موالية لإيران صور الخميني وخامنئي في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية.غير أن الصور الكبيرة علقت هذه المرة بحلة جديدة لتضم سليماني والمهندس أيضاً.وكانت صور رموز إيران المعلقة في البلاد هدفاً للحراك الشعبي العراقي على مدى أشهر، حيث أضرم المتظاهرون النيران فيها احتجاجا على ولاء الكثير من فصائل وساسة البلاد لإيران بدلاً من بلادهم وكذلك امتعاضاً من نفوذ طهران المتزايد في البلاد ورعايتها للأحزاب المقربة منها والمتهمة بالفساد وسوء الإدارة .ويوم القدس العالمي هو اكبر كذبة إيرانية لتمرير مشروعها لبلع الدول العربية وهي حاقدة على العرب والاسلام . 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *