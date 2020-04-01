ميليشيا الأبدال:عبد المهدي أبلغ هيئة الحشد بالاستعداد للرد على الهجوم الأمريكي المحتمل!

ميليشيا الأبدال:عبد المهدي أبلغ هيئة الحشد بالاستعداد للرد على الهجوم الأمريكي المحتمل!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب زعيم ميليشيا “الأبدال”، كمال الحسناوي، الأربعاء، عن تلقي حركته معلومات استخبارية دقيقة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن نية اميركا استهداف مواقع الحشد الشعبي وفصائل المقاومة.وقال الحسناوي في تصريح صحفي، إن إن لدى فصيله “معلومات استخباراتية دقيقة، وصلت إليها من خلال عبد المهدي، تؤكد نيّة الولايات المتحدة شنّ هجمات على مواقع عسكرية تابعة لفصائل “ الحشد الشعبي”.وأضاف الحسناوي، أنه “على ضوء هذه المعلومات، تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الاحترازية والوقائية، لمنع حصول أي خسائر كبيرة بشرية أو مادية في حال حصلت أي ضربة أميركية على مقرات الحشد والفصائل وكذلك القيادات والرد عليها ، وتم وضع خطط بديلة ومقرات بديلة أيضاً تحسباً لأي طارئ”.وأكد أنه “في حال حصلت أي ضربة أميركية جديدة على الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، سيكون لنا رد عنيف جداً هذه المرة، وهذه الضربة سوف تعطي كامل الشرعية للفصائل لشنّ هجمات على القوات الأميركية، بصفتها قوات محتلة، وكل شيء جاهز للمواجهة والرد”.

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