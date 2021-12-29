ميليشيا الحشد الشعبي تهدد القوات الأمريكية باستخدام السلاح ضدها للخروج من العراق

ميليشيا الحشد الشعبي تهدد القوات الأمريكية باستخدام السلاح ضدها للخروج من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هددت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية العنوان الوهمي لميليشيا الحشد الشعبي ، الاربعاء، القوات الأجنبية بالعراق، مؤكدة “لن تنعم قواعدكم بالسلام”.وذكرت الميليشيا الحشدوية في بيانها: أنه “يوماً بعد آخر يتأكّد لنا أن لا جديّةَ للقوّات الأمريكيّة المحتلّة في تنفيذ مطلب شعبنا العزيز بتطبيق قرار البرلمان العراقي القاضي بخروجهم من عراقنا الأبيّ، ولاسيّما بعد الفرصة التي منحناها لهم استجابةً لرغبة بعض القوى السياسية الوطنية الخيّرة الذين عملوا مع الحكومة لغرض تطبيق القرار من أجل تحقيق مشروع امامنا خميني “.وأضافت أنها “طيلة الفترة الممنوحة- تتمتع بأقصى حالات الانضباط والتريّث والالتزام، عسى أن تؤدّي الحكومة واجبها بإخراج المحتلّين من العراق؛ لكن ما نلاحظه من تعنّت وعنجهيّة يَشِي بوجود إصرار من إدارة الشرّ على بقاء قوّاتهم المحتلّة في البلاد وذلك في نفس تلك القواعد مع احتفاظهم بالسيطرة الكاملة على سماء البلاد .وبينت أن ” الحُلم الأمريكيّ بأن يشعر جنود الاحتلال بالاطمئنان، وأن تنعم قواعده بالسلام والثبات في العراق هو حلم الواهمين الذي لن يتحقق أبدا؛ ذلك أن دفاع الشعوب عن أوطانها حقٌّ لا شائبة فيه أقرته كل القوانين الشرعية والوضعية؛ بل هو واجب شرعيّ، وعليه فإن الحشد الشعبي سيعمل -بعد انتهاء الفترة- على إجبار هذه القوى المتكبّرة على الخروج صاغرةً مدحورةً، فلا وجودَ للاحتلال بامر خامئني وكيل الامام الغائب المهدي “.

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