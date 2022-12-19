ميليشيا الحشد ترفع دعوى قضائية ضد النائب الشجاع (سجاد سالم)

ميليشيا الحشد ترفع دعوى قضائية ضد النائب الشجاع (سجاد سالم)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفعت ميليشيا الحشد الشعبي، الاثنين، دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب العراقي، النائب المستقل سجاد سالم.وجاء في كتاب تبليغ قضائي، صادر عن محكمة تحقيق الرصافة، موجه إلى النائب سجاد سالم، طلب فيه مثول الأخير أمام القضاء”.ويأتي هذا الطلب، وفقاً للوثيقة، بناء على شكوى رفعت ضد النائب، من قبل الحشد الشعبي، بتهمة الإساءة إلى رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة ابو فدك المحمداوي. يذكر ان الحشد الشعبي هو فعلا من قتل ثوار تشرين وأعدم اكثر من 22 ألف مواطن سني بريء للفترة من 2014 -2017 والحشد المسؤول الأول عن تدمير البلاد والعباد لصالح المشروع الإيراني الارهابي .وكانت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد أصدرت، اليوم الإثنين، حكماً على الناشط “حيدر حميد” بالسجن 3 سنوات بعد رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الإساءة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق ابو مهدي المهندس.وكان الناشط حيدر حميد، قد نشر عبر حسابه الخاص في موقع فيسبوك، أن قوة من أمن الحشد قد اعتقله اسبوعين بعد منشور يخص نائب رئيس هيئة الحشد السابق ابو مهدي المهندس، ما اعتبرته مؤسسة الحشد اساءة لها، ورفعت دعوى قضائية ضده.

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