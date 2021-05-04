ميليشيا الحشد تطالب المالية بصرف أكثر من 382 مليار دينار لإعادة المفسوخة عقودهم على حساب العجز المالي والفقر والبطالة

ميليشيا الحشد تطالب المالية بصرف أكثر من 382 مليار دينار لإعادة المفسوخة عقودهم على حساب العجز المالي والفقر والبطالة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- خاطبت ميليشيا الحشد الشعبي، وزارة المالية للموافقة على اضافة مبلغ 382 ملياراً و239 مليون دينار عراقي لموازنة الهيئة لمعالجة موضوع الـ (30) ألف من المفسوخة عقودهم.ونظم أصحاب المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، تظاهرات حصلت فيها صدامات، وإصابات.وكان من المتوقع أن يحصل أصحاب العقود المفسوخة على قرار بالعودة إلى العمل، لكن الموازنة المالية لعام 2021 لم تتضمن أي تخصيصات لهم.يذكر ان الكاظمي امر بزيادة رواتب منتسبي الميليشيات “تكريما لاختطاف وقتل العراقيين وقصف المعسكرات العراقية وخرق السيادة وإهانة الدولة” والكاظي يرفض تعيين اصحاب الشهادات العليا وباقي الخريجين بدواعي العجز المالي ومديونية الدولة !!.

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