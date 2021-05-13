ميليشيا الحشد تفتح النار على قوة نظامية لرفضها تسليم أحد عناصرها المتهم بالإرهاب

ميليشيا الحشد تفتح النار على قوة نظامية لرفضها تسليم أحد عناصرها المتهم بالإرهاب
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البصرة/شبكة أخبار العراق- كشفت قيادة عمليات البصرة، الخميس، ما حصل داخل مجمع القصور الرئاسية في المحافظة.وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام، في حديث لوكالات محلية، أن “عملية إطلاق النار داخل القصور الرئاسية تعود إلى قيام قوة أمنية خاصة أتت من بغداد لاعتقال شخص ينتسب الى الحشد الشعبي مطلوب للقوات الأمنية بجريمة الإرهاب وعند ذهاب تلك القوة إلى منزل المطلوب لم تجده وبالتالي غادرت دون عملية اعتقال هذا المتهم”.وأستدرك بالقول، “لكن معلومات وردت لأحد الفصائل الموجودة في القصور بأن القوة المداهمة لهذا المطلوب والمنتمي لهم هي من خلية الصقور وبالتالي تم إطلاق النار على خلية الصقور الموجودة داخل القصور الحكومية وتم تدخل القيادات الأمنية وحل تلك القضية دون أي إصابات كما تحدث البعض”.وذكر مصدر امني رفيع المستوى في البصرة ان ميليشيا الحشد الشعبي فوق القانون ولاتحترم الدولة وقتل العراقيين اصبح امرا عاديا في ظل وجود سلطة ضعيفة وقضاء مهزوز.

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