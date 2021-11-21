ميليشيا العصائب:العد والفرز اليدوي سيكون صادما للتيار الصدري

ميليشيا العصائب:العد والفرز اليدوي سيكون صادما للتيار الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو المكتب السياسي لميليشياعصائب أهل الحق حسين علي الشيحاني، الأحد،  أن إجراء العد والفرز اليدوي الشامل سيكون صادما ومزلزلا لأصحاب المقاعد بالعشرات.وقال الشيحاني في تصريح صحفي، إنه “على الرغم من محدودية العد والفرز اليدوي  الذي ذهبت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو كاشف دون أدنى شك عن وجود تلاعب في نتائج الانتخابات”.وأضاف أن “رضوخ المفوضية  للمطلب الوطني العادل  بإجراء  العد والفرز اليدوي الشامل اكيدا سيكون هناك نتائج اخرى صادمة ومزلزلة ولايستبعد أن تنقلب نتائج بعض الجهات التي تم تفويزها قسرا فتكون عدد مقاعدها احاد بدلا من العشرات”.وأشار الشيحاني إلى أن “محدودية العد والفرز اليدوي كشف دليل التلاعب بنتائج بالانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي”.وكان عضو مجلس النواب المنحل طه الدفاعي أكد في وقت سابق، أن الأصوات التي ابطلتها مفوضية الانتخابات مؤشر خطير يشير إلى وجود عمليات تلاعب وتزوير.

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