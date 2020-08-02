ميليشيا العصائب:تريد انتخابات بموعد “أبكر”تحت فوهات البنادق والكواتم والهاونات!

ميليشيا العصائب:تريد انتخابات بموعد “أبكر”تحت فوهات البنادق والكواتم والهاونات!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أقترح القيادي في ميليشيا العصائب  النائب عدنان فيحان، الاحد، موعداً جديداً للإنتخابات المبكرة، فيما دعا لإنتخاب رئيس الوزراء المقبل من الشعب مباشرة.ورأى فيحان في بيان، أن “اجراء الانتخابات النيابية اصبح ضرورة لاعادة الثقة بين الجماهير والعملية السياسية”.وأضاف “كلما كانت ابكر فهي الافضل!!، وباعتقادنا الشهر الرابع من عام 2021 افضل ومدة (8) اشهر كافية لاكمال متطلبات اجراء الانتخابات وحتى تكون خطوات اعادة الثقة صحيحة وبناءة”.وأشار الى صعوبة تغيير النظام الحالي او طريقة انتخاب رئيس مجلس الوزراء ليكون انتخابه مباشرة من الشعب لاننا نحتاج الى تعديل دستوري واستفتاء شعبي وهذا صعب تحقيقه قبل اجراء الانتخابات المبكرة”. وتابع فيجان “نقترح تعديل طريقة انتخاب المحافظين ليكون انتخابهم مباشرة من الشعب واجراء الاستفتاء عليه في يوم الانتخابات النيابية المبكرة”.وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حدد مساء  الجمعة، 31 تموز، 2020، موعد الانتخابات المبكرة في القادمة في العراق، مبينا أن  6 حزيران من العام القادم موعداً لاجرائها.يذكر ان الموعد الأبكر الغاية منه تمرير عمليات التزوير في ظل سيطرة ميليشيات الحشد والفلتان الأمني وكورونا والفوضى دون تقديم  سبل النجاح لها كما حددها الكاظمي.

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