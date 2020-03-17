ميليشيا العصائب:”تكليف الجوكر الزرفي”لرئاسة الوزراء جاء بدعم الحكمة وسائرون والنصر

ميليشيا العصائب:”تكليف الجوكر الزرفي”لرئاسة الوزراء جاء بدعم الحكمة وسائرون والنصر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم، الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، فيما أكد وقوف أربع جهات وراء تكليفه،وقال سالم في تصريح  صحفي، إن “تكليف الجوكر (النائب عدنان الزرفي) برئاسة الوزراء خيانة لدماء الشهداء”.وأضاف سالم، أن “كتل الحكمة وسائرون والنصر، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح يقفون وراء تكليف الجوكر”، على حد قوله.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في وقت سابق من اليوم الثلاثاء النائب عدنان الزرفي برئاسة الوزراء وهو ثاني تكليف بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. 

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