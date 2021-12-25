ميليشيا العصائب:حزبي بارزاني وطالباني مع الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة توافقية

ميليشيا العصائب:حزبي بارزاني وطالباني مع الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة توافقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مدير المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق في كربلاء سالم العبادي، السبت، ان الاطار التنسيقي لا زال مستمر بجولاته التشاورية التنسيقية مع القوى السياسية المشتركة بالعملية السياسية.وقال العبادي في تصريح صحفي، إن “الجولات التي تقوم بها القوى والزعامات المنظوية تحت مظلت الاطار التنسيقي للقوى الشيعية، تسعى الى توحيد الرؤى وتوضيح بوصلة المرحلة القادمة، وما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة وبرنامجها”.وأضاف، ان “اللقاءات مع الزعامات والقوى العراقية المختلفة، هدفها التهيئة لتشكيل الحكومة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات”.وأشار العبادي الى أن “الحزبين الكرديين متفقان بشكل كبير مع رؤية قوى الاطار في تشكيل ودعم الحكومة المقبلة”.

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