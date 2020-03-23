ميليشيا العصائب:حماية المشروع الإيراني يستوجب بقاء عبد المهدي

ميليشيا العصائب:حماية المشروع الإيراني يستوجب بقاء عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- غرد الميليشياوي في العصائب النائب عبد الأمير الدبي، الاثنين، قائلا: إن الكتل فشلت باختيار بديل مناسب وعليها إعادة الثقة بالحكومة المستقيلة.وقال الدبي، في حديث صحفي: ” حماية المشروع الإيراني في العراق يتطلب بقاء عبد المهدي في الحكومة لغاية عام 2022 ،واكد النائب ،ان العصائب ومحورالمقاومة الاسلامية لن يسمحوا بتمرير حكومة المواطن الأمريكي عدنان الزرفي.

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