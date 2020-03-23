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مصدر طبي:إرتفاع الإصابات بالكورونا جراء تحريض الصدر لزيارة مرقد الكاظم!
ميليشيا العصائب:حماية المشروع الإيراني يستوجب بقاء عبد المهدي
الأعرجي ينتقد القوى الشيعية لموقفها من عرقلة تشكيل حكومة الزرفي
نائب يطالب القضاء ومجلس النواب بمحاسبة عبد المهدي لإرتكابه مخالفات دستورية
ائتلاف النصر: اجتماعات القوى المعارضة للزرفي غير دستورية
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هيئة التقاعد تنفي سرقتها لرواتب المتقاعدين عبر “التأمين الصحي الالزامي”
المالية النيابية تدعو الشعب العراقي إلى شد الأحزمة على البطون بسبب الانهيار المالي
وزارة مالية كردستان: العمل بنظام الادخار الاجباري “مجرد أحاديث”
العلاق يُبشر الموظفين والمتقاعدين..رواتبكم مؤمنة
المالية النيابية:بسبب الفساد والفشل والتبعية ديون العراق الخارجية 134 مليار دولار
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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