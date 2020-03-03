ميليشيا العصائب تتجاوز على رئيس الجمهورية مرة أخرى

ميليشيا العصائب تتجاوز على رئيس الجمهورية مرة أخرى
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 بغداد/ شكة أخبار العراق- وجه رئيس الجناح السياسي لميليشيا العصائب، عدنان فيحان، الثلاثاء (03 اذار 2020)، سؤالين لرئيس الجمهورية برهم صالح بخصوص ترشيح شخص لرئاسة الوزراء، فيما أكد ان التدخل بنقاشات بديل لمحمد توفيق علاوي يعقد المشهد أكثر.وخاطب فيحان في بيان ، رئيس الجمهورية برهم صالح، قائلاً: “مخالفتك للدستور عقدت المشهد السياسي في ظرف حساس وخطر على العراق، والعودة مرة اخرى تتدخل في نقاشات وطرح الأسماء، تعقيد أكثر للمشهد”.وتساءل فيحان قائلاً”: “هل اعطاك الدستور حق التشاور واقتراح اسماء المرشحين؟ دلني على المادة الدستورية التي منحتك هذا الحق”.وأضاف: “اذا كان منصب رئيس الوزراء حق للمكون الشيعي حسب الاعراف التي جرت عليها العملية السياسية، فمن خولك من قوى المكون الشيعي بالتشاور بدل عنها؟”.وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، قد قدم، الاحد (01 آذار 2020)، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح الذي وافق عليه وتعهد بتسمية بديل عنه خلال 15 يوماً.بعد ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.وذكرت الرئاسة في بيان : “بالإشارة الى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية”.

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