ميليشيا العصائب تجمع تواقيع نيابية لطرد السفيرة الأمريكية

ميليشيا العصائب تجمع تواقيع نيابية لطرد السفيرة الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب  القيادي في ميليشيا العصائب المدعو حسن سالم، اليوم الأربعاء، عن جمع تواقيع أكثر من 60 نائبا لطرد او استبدال سفيرة الولايات المتحدة إلينا رومانوسكي. وقال سالم في حديث صحفي،”جمعنا أكثر من 60 توقيعا في مجلس النواب للطلب من وزارة الخارجية بمخاطبة نظيرتها الامريكية بضرورة استبدال السفيرة الامريكية في العراق إلينا رومانوسكي لتدخلها بشؤون العراق الداخلية”. وأضاف أن ” تدخلات رومانوسكي تجاوزت الأعراف الدبلوماسية ووصلت إلى حد التدخل بقيم واعرف المجتمع العراقي، مشيرا الى ان وجود السفيرة الأمريكية في العراق غير مرحب به “. وعد أن “استبدال السفيرة الأمريكية يندرج ضمن حماية البلد من التدخلات الأمريكية السافرة بالشأن الداخلي”.وكانت السفيرة الامريكية اثارت غضب العراقيين لاحتجاجها على تصويت مجلس النواب على قانون مكافحة البغاء.

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