ميليشيا العصائب تطالب الحكومة باصدار أمر قبض بحق ترامب!!

ميليشيا العصائب تطالب الحكومة باصدار أمر قبض بحق ترامب!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في ميليشيا العصائب عضو مجلس النواب حسن سالم، الاحد ، الحكومة العراقية  الى اصدار أوامر قبض دولية بحق الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني، مبينا ان انتهاك سيادة البلاد جاء نتيجة الانقسام الداخلي في العملية السياسية.وقال سالم في تصريح  متلفز ، إن “على الحكومة العراقية اصدار أوامر قبض دولية بحق ترامب بشأن اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني”، مؤكدا أن “السكوت غير مبرر ولا يخلو من خيانة وعمالة لواشنطن”.واضاف سالم انه “من المؤسف جدا هذه المواقف الحكومية الخجولة تجاه انتهاك سيادة البلاد من قبل أميركا وتركيا وانتهاك سيادة البلاد جاء نتيجة الانقسام الداخلي في العملية السياسية”.واوضح أنه “اذا لم تكن هناك وقفة شجاعة من الحكومة تجاه انتهاك سيادة العراق فان البلاد ذاهبة نحو المجهول  وان الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية دماء الشهيدين المهندس وسليماني “.

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