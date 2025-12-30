مصدر ميليشياوي: لن نتنازل عن منصب محافظ بابل

مصدر ميليشياوي: لن نتنازل عن منصب محافظ بابل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تمسك ميليشيا عصائب أهل الحق بمنصب محافظ بابل بعد انتخاب عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، لافتا عن عقد اجتماع تشاوري لحسم المنصب وسط ترقب لقرار بغداد.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس محافظة بابل عقدوا اجتماعاً تشاورياً داخل مبنى المجلس، لمناقشة ملف منصب المحافظ والأسماء المرشحة لتولي المنصب، في ظل حراك سياسي داخلي يشهده المجلس للمرة الأولى منذ نحو عامين”.وأضاف أن “الكتل السياسية في مجلس المحافظة تترقب الموقف السياسي في بغداد بشأن الخارطة الإدارية الجديدة والاسم الذي سيتم التوافق عليه”، مبينا أن “منصب محافظ بابل ما يزال حتى الآن من حصة عصائب أهل الحق”.وأكد المصدر عدم “صحة الأنباء المتداولة حول انتقال منصب المحافظ إلى ائتلاف دولة القانون”، مشيراً إلى أن “المعلومات المتوفرة تفيد بتقديم أربعة أسماء فقط لشغل المنصب، وجميعهم ينتمون إلى عصائب أهل الحق، بواقع مرشحين اثنين من جنوب المحافظة واثنين من شمالها”.ولفت المصدر إلى أن “عدداً من أعضاء مجلس المحافظة يتبنون توجهاً لدعم مرشح توافقي من العصائب، شريطة أن يحظى بقبول الكتل السياسية خارج الإطار التنسيقي، لتجنب أي انسداد سياسي جديد داخل المجلس”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *