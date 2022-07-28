ميليشيا العصائب: “منو ” هو الصدر حتى يفرض رأيه على قادة الإطار؟

ميليشيا العصائب: “منو ” هو الصدر حتى يفرض رأيه على قادة الإطار؟
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ميليشيا العصائب، علي الفتلاوي، اليوم الخميس، عدم إمكانية فرض رأي جهة سياسية على رأي الأغلبية السياسية.وقال الفتلاوي، في حديث صحفي، إن “رأي التيار الصدري محترم، ونحن عملنا سابقاً على تقريب وجهات النظر ما بين الاطار والتيار، لكن هذا لا يعني فرض رأي جهة سياسية على رأي الأغلبية السياسية”.وبين الفتلاوي أن “رأي الأغلبية السياسية حالياً هو الذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على مواجهة الازمات والتحديات”.وبين، “نحن ماضون بهذه المهمة وفق رأي الأغلبية السياسية وحتى رأي اغلبية الفواعل الشعبية، ولهذا لا يمكن فرض رأي جهة سياسية واحدة على رأي الاجماع السياسي والشعبي”.هذا وأكد الاطار التنسيقي، في وقت سابق من اليوم الخميس، مضيه بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

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