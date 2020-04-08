ميليشيا الكتائب:صواريخنا في الميدان تجاه قاعدة عين الأسد!!

ميليشيا الكتائب:صواريخنا في الميدان تجاه قاعدة عين الأسد!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد المتحدث باسم كتائب حزب الله محمد محيي، الاربعاء، ان الكتائب وسائر فصائل المقاومة تتواجد في الميدان وان صواريخنا تجاه قاعدة عين الأسد لمواجهة اي تهديد عسكري ، لافتا الى ان القوات الاميركية يجب ان لاتختبر صبر فصائل المقاومة في البلاد.وقال محيي في تصريح متلفز : “أعلنا سابقاً عن جزء من المخططات الأميركية لاستهداف الحشد الشعبي وعلى القوات ألاميركية احترام محور المقاومة الذي طالما طالب بخروجهم من البلاد”.واضاف ان “على القوات الأميركية عدم اختبار صبر فصائل المقاومة في البلاد، كما عليها احترام احزاب الحشد التي طالما طالبت بخروجهم من العراق”.وبين ان “ابناء كتائب حزب الله وسائر فصائل المقاومة يتواجدون في الميدان  وصواريخنا تجاه قاعدة عين الأسد لمواجه أي تهديد عسكري ”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *