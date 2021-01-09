ميليشيا تحالف الفتح:موقف الحكومة “مقلق”تجاه شمول الفياض بالعقوبات الأمريكية

ميليشيا تحالف الفتح:موقف الحكومة “مقلق”تجاه شمول الفياض بالعقوبات الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , السبت , صمت الحكومة إزاء ادراج رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ضمن قائمة العقوبات الامريكية بالامر المقلق , مبينا ان ادراج الفياض هو جزء من المسلسل الأمريكي لاستهداف الحشد الشعبي المقدس .وقال جابر في تصريح  صحفي , ان ” عدم الرد المباشر وصدور موقف حكومي بالدفاع عن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خاصة وانه مسؤول حكومي بارز إزاء ادراجه ضمن قائمة عقوبات الخزانة الامريكية فية الف علامة استفهام ” , واصفا ” ذلك الصمت بـ المقلق ” .وأضاف ان ” ادرج رئيس هيئة الحشد الشعبي المجاهد فالح الفياض هو جزء من عملية الاستهدافات المستمرة على الحشد الشعبي ”.وطالب جابر الحكومة بضرورة “بيان موقفها من القرار الأمريكي المجحف بحق ابرز مسؤوليها الحكوميين ” . 

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