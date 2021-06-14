ميليشيا جند الإمام تدعو الكتل السياسية لتشريع قانون يجرم أمريكا

ميليشيا جند الإمام تدعو الكتل السياسية لتشريع قانون يجرم أمريكا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت كتلة ميليشيا جند الإمام  النيابية، الاثنين، قادة الكتل السياسية لتشريع قانوني تجريم الدول واميركا لاستهدافهم العراق، مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالحضور الى البرلمان لمناقشة خروج القوات الأجنبية.وقال نائب الميليشياوي رئيس الكتلة فالح الخزعلي، “ادعو قادة الكتل السياسية لتشريع قانوني تجريم الدول والولايات المتحدة الأميركية لاستهدافهم الحشد الشعبي”، مشددا على ضرورة “تجريم الدول التي تحاول استهداف الحشد”.وأضاف الخزعلي، أن “الأميركيين اعترفوا بقتل اكثر من الف عراقي في الموصل”، مطالبا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”الحضور الى مجلس النواب لمناقشة خروج القوات الأجنبية”.ولفت إلى أنه “منذ صدور الفتوى فالحشد الشعبي مستهدف”، مشدد على “ضرورة ان تحافظ الحكومة على الحشد الشعبي وعدم استهدافه”.

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