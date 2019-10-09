ميليشيا سرايا الخراساني الإيرانية تعترف بقتلها لشباب الانتفاضة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعترفت سرايا الخراساني، إحدى فصائل الحشد الشعبي، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، بقتلها لشباب الانتفاضة والتي راح ضحيتها 7476 من شباب العراق . وقال القيادي في السرايا هادي الجزائري، في حديث صحفي، نعم ونعترف نحن من ساهمنا بقتل شباب العراق الحاقدين على إيران ومشروعها الإسلامي ، واضاف الجزائري ، أن عمليات إطلاق النار جاءت تنفيذا لامر القائد العام عبد المهدي المبلغ الينا من قبل مدير مكتبه محمد الهاشمي ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، وشدد الجزائري، ستبقى سرايا الخراساني راية بيد الامام خامئني وستكون بالمرصاد لمن يريد اسقاط الحكم الشيعي في العراق .