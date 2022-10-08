ميليشيا كتائب حزب الله الحشدودية “تهدد”القائد العام!

ميليشيا كتائب حزب الله الحشدودية “تهدد”القائد العام!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعدت ميليشيا كتائب حزب الله، السبت، بإلقاء رئيس الوزراء والقائد العام مصطفى الكاظمي خلف القضبان بعد تشكيل الحكومة الجديدة.وقال المسؤول الأمني للميليشيا ابو علي العسكري في تغريدة ، “يسأل الاصدقاء عن غياب موقف كتائب حـزب الله من الأحداث التي حصلت في الفترة الأخيرة ولا سيما أنها قد أكدت دفاعها عن السلم الأهلي!، أما موقف الكتائب بالأحداث فأنه لم تلمس منها تهديدا جديا حتى تتدخل لحماية أهلنا وبلدنا!”.وأضاف، أن “الكتائب ستعمل على إلقاء القبض على كاظمي الغدر خلف قضبان العدالة بعد تسليم مهام الحكومة الى رئيس وزراء جديد”.يذكر ان الميليشيا أعلاه تعمل ضمن هيئة الحشد المرتبطة بالقائد العام.

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