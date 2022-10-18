ميليشيا كتائب حزب الله “النيابية” تطالب القضاء بمنع سفر الكاظمي

ميليشيا كتائب حزب الله “النيابية” تطالب القضاء بمنع سفر الكاظمي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت ميليشيا كتائب حزب الله النيابية ” حقوق”، الثلاثاء، بمنع الكاظمي ومدير مكتبه من السفر خارج العراق وعرضه للتحقيق في ملفات فساد.وقدم الميليشياوي الذي أمر باغتيال الدكتور هشام الهاشمي النائب المدعو حسين مؤنس المكتى أبو علي العسكري كتابا الى  القضاء كما مبين صورته أدناه بمنع سفر الكاظمي. يذكر أن النائب مؤنس صعد للبرلمان  بعد انسحاب الكتلة الصدرية وهو نفسه من هدد الكاظمي سابقا بقطع صيوان أذنه .

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