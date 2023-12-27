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وزير النفط الإيراني:السياسة النفطية العراقية والإيرانية ” واحدة”
ميليشيا كتائب حزب الله تطالب الخارجية بتدويل مقتل الإرهابي الإيراني سليماني
أكثر من (127) مليار دينار غرامات البنك المركزي على شركات الصيرفة خلال 2023
السوداني يعلن إطلاق مشروع (الجواهري)السكني
تحالف نبني الإيراني يواصل الكذب ..س” نعمر” المحافظات
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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القوات الأمريكية تقصف مواقع لميليشيا الحشد في بابل وواسط ردا على قصفها لقواتهم في أربيل
نائب:قيادة الإطار تبلغ النائب(عامر العامري)بإشغال منصب محافظ البصرة
المالية النيابية:أموال بيع النفط العراقي لدى البنك الفدرالي والأخير يتحكم بحركة الدولار
الإطار:تحقق مشروع الإمام خامئني من خلال ترأس تحالف أحزاب الحشد الحكومات المحلية
العراق وإيران يؤكدان على تعزيز وحدة الموقف السياسي والاقتصادي للبلدين
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