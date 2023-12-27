ميليشيا كتائب حزب الله تطالب الخارجية بتدويل مقتل الإرهابي الإيراني سليماني

ميليشيا كتائب حزب الله تطالب الخارجية بتدويل مقتل الإرهابي الإيراني سليماني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-طالب النائب رئيس كتلة حقوق النيابية الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله  سعود الساعدي، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، باستدعاء السفيرة الأمريكية وتسليمها مذكرة احتجاج وتدويل “جريمة المطار”.وخاطب الساعدي، وزارة الخارجية بحسب وثائق ، في عدة اسئلة نيابية مطالبا إياها ببيان أسباب عدم قيام الوزارة باستدعاء السفيرة الأمريكية في بغداد وتسليمها مذكرة احتجاج رسمية عن انتهاك السيادة العراقية المتكرر وقصف مقرات الحشد الشعبي في بابل بتاريخ 26-12-2023 والذي أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى.وتساءل الساعدي عن، الاجراءات الدولية والقانونية المتخذة من قبل الخارجية العراقية  أمام الأمم المتحدة والمحافل الدولية عن مقتل الإيراني الإرهابي قاسم سليماني. 

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