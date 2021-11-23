ميليشيا كتائب حزب الله تطالب بتنفيذ الإعدام بحق (84) ألف شخص محكوم بالمادة (4)إرهاب!!

ميليشيا كتائب حزب الله تطالب بتنفيذ الإعدام بحق (84) ألف شخص محكوم بالمادة (4)إرهاب!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت ميليشيا كتائب حزب الله، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ان رئاسة الجمهورية لن تكون من نصيب شخصية لاتصادق على احكام الاعدام الصادرة على الارهابيين، لافتة الى ان شرط المصادقة سيوضع امام اي شخصية يتم ترشيحها لمنصب رئيس الجمهورية.وقالت الميليشيا في بيان، ان “العراق مازال يعاني من عدم مصادقة رؤساء الجمهورية على احكام الاعدام الصادرة بحق (84) ألف شخص محكوم بالمادة 4 إرهاب، وهذا الامر مثير للاستغراب”.واضاف ان “الارهابيين المحكومين بالاعدام يعيشون حياة الرفاهية داخل السجون، بعد تجاهل السلطة التنفيذية للاحكام الصادرة بحقهم، خصوصا ان رؤساء الجمهورية يمتنعون عن التوقيع على احكام الاعدام بذريعة وجود بعض المعاهدات التي ترفض الاعدام”.وبين البيان، ان “اهالي الضحايا ينتظرون بفارغ الصبر القصاص ممن كان وراء اراقة دماء ابنائهم، وبالتالي فان الاطراف الاطراف السياسية لن تصوت على رئيس الجمهورية المقبل ما لم تضع شرط المصادقة على احكام الاعدام من قبل الشخصية التي ستتولى رئاسة الجمهورية”.

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