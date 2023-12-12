ميليشيا كتائب حزب الله تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات المحلية

ميليشيا كتائب حزب الله تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت ميليشياكتائب حزب الله الحشدوية ، الثلاثاء، عدم مشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات.وذكرت في بيان : “على الرغم من تحفظنا على بعض الآليات القانونية التي تدير الانتخابات وشؤون الدولة العراقية، إلا أنها نافذة ومُعترف بها في التشريعات الرسمية، وهو ما يستدعي مسايرتها طلبا لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين”.وأضاف، “وفي الوقت الذي نؤمن فيه بحق المواطن في انتخاب الصالح، أو الامتناع عن المشاركة إذا لم يضمن تقوّيض هيمنة الفاسد، نرى من الضروري التحري والبحث لتشخيص الصالحين وانتخابهم احرازاً لإبعاد تسلط الفاسدين على قوت المحرومين”.وذكرت أن “كتائب حزب الله تؤكد عدم مشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري قريبا، لكنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الصالحين لا سيما أهل الجهاد منهم، وفق معيار تقديم الخدمات للمواطنين، وحماية حقوقهم وكرامتهم”.

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