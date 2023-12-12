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ميليشيا كتائب حزب الله تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات المحلية
الإطار يعلن دعمه لترشيح(محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان
العراق يتصدر قائمة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى أميركا لشهر تشرين الأول الماضي
المصرف الأهلي العراقي يعلن حصوله على قرض بقيمة (50) مليون دولار
المحكمة الاتحادية تقرر إجراء انتخابات كركوك في موعدها المقرر
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فريق الكهرباء يتأهل إلى النصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي
غداً..المواجهة بين إشبيلية الإسباني ولانس ضمن الجولة السادسة لأبطال أوروبا ومنع جمهور الأول من الحضور
غداً.. المواجهة بين منتخب ناشئة العراق ونظيره اليمني
اتحاد الكرة العراقي:اللاعب (منتظر ماجد) أصبح ضمن المنتخبات الوطنية
رجل الأعمال ورئيس اللجنة الأولمبية الجديد يتعهد برفع قدرة الاتحادات الرياضية
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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الإطار يعلن دعمه لترشيح(محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان
العراق يتصدر قائمة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى أميركا لشهر تشرين الأول الماضي
المالية النيابية:20% هي نسبة صرفيات الحكومة من موازنة 2023
نائب إطاري:لايوجد مغيبين بل دواعش تم إعدامهم
في ظل حكم الميليشيات.. العراق بالمرتبة الثامنة عالميا في الجريمة المنظمة للسنة الحالية
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- اذاعة INN