ميليشيا كتائب حزب الله تهدد بالرد على الهجمات التي استهدفت مقراتهم في الموصل

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تقرير أمريكي:الخلاص من النفوذ الإيراني في العراق بالانفتاح السعودي عليه
نائب:قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل
حزب طالباني يؤكد تعاونه مع بغداد في إجراء مكافحة الفساد في الإقليم
مصدر حكومي:الحكومة لن تقدم طعناً ببعض فقرات الموازنة
نائب:الضغط الشعبي والسياسي جعل الكاظمي يتراجع عن الاستقطاع الضريبي لرواتب الموظفين
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تقرير أمريكي:الخلاص من النفوذ الإيراني في العراق بالانفتاح السعودي عليه
مصدر حكومي:الحكومة لن تقدم طعناً ببعض فقرات الموازنة
نائب:الضغط الشعبي والسياسي جعل الكاظمي يتراجع عن الاستقطاع الضريبي لرواتب الموظفين
نائب يكشف عن سرقة 300 مليار دينار من قبل حكومة عادل عبد المهدي
ائتلاف المالكي:السياسة المالية لحكومة الكاظمي فاشلة ومضرة للشعب العراقي
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- رياضية
المسعودي:المباراة بين فريق أمانة بغداد والصناعات الكهربائية ستكون مفصلية
توقيتات الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا
زيدان يعرب عن سعادته بتأهل فريقه إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا
اليوم..ختام مباريات اياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال اوروبا
العراق يحصد 14 وساما في بطولة الجائزة الكبرى الآسيوية
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- تحقيقات
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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- متابعات خاصة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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