ميموت:أكثر من 7 مليارات دولار قيمة القروض العراقية لعامي 2017 و2018 من البنك والصندوق الدوليين

ميموت:أكثر من 7 مليارات دولار قيمة القروض العراقية لعامي 2017 و2018 من البنك والصندوق الدوليين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار الاقتصادي للسفارة الأمريكية لاري ميموت، اليوم الأحد، ان قيمة قرض صندوق النقد الدولي للعراق بلغت 540 مليون دولار.وقال ميموت ضمن طاولة مستديرة في السفارة الامريكية بحضور عدد من وسائل الاعلام من بينها “شبكة أخبار العراق”، إن “540 مليون دولار قيمة قرض صندوق النقد الدولي للعراق والذي ساعد بدوره على منح قروض اخرى مثل مليار دولار من البنك الدولي السنة الماضية ومليار آخر لهذه السنة ومليار للسنة المقبلة”.وأضاف ان “مجموع القروض التي قرضها العراق بلغت 7 مليارات دولار ونتوقع ان يكون اكثر”.

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