ميناء الفاو الكبير ٠٠وحقيقة ما يدور حوله

ميناء الفاو الكبير ٠٠وحقيقة ما يدور حوله
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بقلم:كاظم عوفي البديري

اصدر التجمع الوطني للانقاذ في ١/١٠/٢٠٢٠بيان يكشف فيه ما يجري حول ازمة ميناء الفاو الكبير ٠٠٠الفاو اطلالة العراق الوحيده على البحر ٠٠٠ ومركز تواصله مع العالم وهو بحق يشكل نافذه عند انجازها فستحقق عند انجازها قفزه نوعيه سواء على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وستؤدي الى احداث طفره على مختلف المستويات سواء بامتصاص قسم كبير من الايدي الشابه القادره على العمل وجمهور العاطلين عن العمل ٠

الميناء بحاجة الى ايدي نظيفه ومشاعر وطنيه واحساس كبير بالمسووليه

ان الكثير من الامال ترتبط بهذا المنجز الكبير وخاصه اذا تزامن مع مشروع طريق الحرير فسينتقل العراق الى مستويات كبيره جداً من التقدم والتطور … ان انجاز هذا المشروع الستراتيجي العملاق يتطلب مواصفات تقنيه خاصة تسمح للسفن التجاريه العملاقه بالرسو قرب ارصفته والمحافظه على مصالح الشعب العراقي في ( ارضه ومياهه)

والمطلوب بالجانب الاخر ضرورة كشف اصحاب النفوس المريضه اولئك المنتفعين من مقتنصي الفرص والمستعدين لبيع الوطن وكل شي من اجل مصالحهم وهم يعملون ليل نهار و بكل جهودهم الانتفاع تاره يضعون المعوقات والتبريرات بضرورة تاجيل العمل بالميناء او حتى الغاء المشروع برمته وتاره نراهم يشعلون الفتن ويؤججون لهيب الاضطرابات والمشاكل القبليه كل ذلك لاعطاء انطباع ان الظرف لا يشجع انجاز المشروع الى التهديد واغتيال مدير المشروع مما يؤكد على اهمية المشروع وقيمته الاقتصادية وتاثيره على حركة النقل التجاري لو انجز ٠

ان تطبيق قرار مجلس الامن بالرقم ١٩٩٣/٨٣٣ وهي اتفاقية مجحفه بحق العراق ومذله تودي الى فقدان العراق لمنفذه البحري فقد تم استقطاع اجزاء حيويه مهمة عند ترسيم الحدود ومنها الفاو ومزارع صفوان والقياده البحريه ومناطق اخرى ٠

لقد بدات الاطماع تاخذ اشكال مختلفه سواء بالضغوط او باشغال الحكومات بالازمات الداخليه واستنزاف الميزانيه …ان اصل المشكله هو في ترسيم الحدود وبالاتفاقيه الخاصه بخور عبد الله واقدام دولة الكويت على انشاء ميناء مبارك الكبير على جزيرة بوبيان وقد اختارت موقع الميناء على هذا الممر المائي رغم ان سواحل الكويت تبلغ حوالي (٥٠٠) كم وعليها ثلاثة موانئ في حين ان ميناء الفاو يقع على منطقة لاتتجاوز ال(٥٠) كم وان جهود الكويت تنصب على تعطيل الاستفاده من هذا الميناء وتشير الاخبار الى عزم دولة الكويت انشاء مدينة كامله على جزيرة وربه وبوبيان واقامة ربط سككي بين ميناء مبارك وميناء الفاو كما اقدمت على انشاء جزيره (وهميه ) في منطقة (فشت العبج) في اقصى نقطة مائيه بهدف تمديد رسم تاحدود وتوسيع حدودها الاقليميه … وبالفعل اثمرت انشطة الكويت الى ظهور جزيره وهميه عام ٢٠١٤ وسعت الى تسجيلها بالادميراليه البحريه ولم يعترض العراق بوقتها على دولة الكويت كما ان (العراق لم يدعى لاجتماعات تحديد البحر الاقليمي للدول المطله على الخليج مما يسيئ لمصالح العراق الوطنيه وفي تمديد حدود مياهه الاقليميه وتحديد اامنطقه الاقتصاديه ٠

— المطلوب :-

رفض اقامة الربط السككي بين ميناء الفاو وميناء عبد الله الكبير ٠

بذل اهتمام استثنائي برسم حدود العراق ( ارضه ومياهه) ٠

فضح التجاوزات التي تحدث والاسراع باقامة الميناء وجعل البواخر التجاريه تصل اليه ٠

وقف تجاوزات الكويت وسياسة اغداقها الاموال مع بعض ضعاف النفوس من المسوولين العراقين (بعض الوزراء…بعض نواب الشعب … ومسوولين اخرين ) والحد من صيغ منح الجنسيه لبعض النواب كجزء من شراء ذمم البعض من مرضى النفوس ٠

اننا نضم صوتنا الى الاصوات الخيره والشرفاء من مواطنين وسياسيين ونواب شعب واحزاب وكتل سياسيه وندعوا جميع الوطنين الاحرار من كل الاتجاهات بالوقوف

الى جانب المطالبين بحماية هذه الحقوق

ومن الله التوفيق!!!

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