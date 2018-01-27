مَن سرق محركات الطائرات في قاعدة الناصرية ؟

مو عيب عليكم ما تستحون …. كل ما تحچون و گلتوا عني هذا حرامي ، و سارق ، و الله مرة الثانية اللي يجيب طاريّي ، ما يلوم إلاّ نفسه ، أشگ حلگه شگ ، وِ لْكُم ملاعين الوالدين ، قابل بس آنه سرقت ، هذا مشعان الجبوري و هذا عبد الله عويز الجبوري مقاول حزب الدعوة شكو چانت مقاولات ضخمة انطوهياه بأمر من المالكي مباشرة ، و هذاك محمد الكربولي و صالح المطلگ ، و هذا وزير الكهرباء ابو الخصخصة ، و هذاك المالكي و اليعقوبي و مقتدى و عمار و مسعود و مام جلال و جلال زغيرون ابو النستلة و القرقوز الجعفري و الشهرستاني صاحب قومسيونات عقود تراخيص النفط و الحاخام السيستاني و إبنه و نسيبه و ربعهم ، باگو العراق كله من الطول للطول ، أشو محد يحچي عليهم ؟
ثم قابل بس آنه إشتغلت بالقاعدة ، ليش ماتدرون كان وياي شروان و علي عمر إبن أبو الاعلاف المُرابي ، صحيح إحنه أخذنه محركات الطائرات ، بلاكت ما خليناها بمطار الخلفونه ، على طول بعناها لايران ، و أخذنه الكيبلات الهاي تينشن ، و شنو قيمتهن ، حتى لو چان طولهن مئات الكيلومترات ، و صحيح أخذنه محطة الكهرباء 33/11KVA يابانية الصنع ، بلاكت إنطينه حصة الاحزاب و المسؤولين ، ثم شنو قيمتهن ، أكو ناس باگت محطات كهرباء كاملة و محد حچى وياهه ، و الأكثر من هذا كل ما يحچون و گالوا محطة كهربائية يابانية الصنع ، و الله ما أدري إنتوا وين عايشين ، يمعودين دشوفوا الصناعات الحديثة الرائعة مالت إيران و تركيا ، تسوى أبو اليابان ، و الله لو باقية محركات الطائرات الجديدة اللي چانت بالصناديگ ، آنه واثق لو باقية بمچانها چان زنجرت و محد بحالها ، و ما استفادينه من عدها ، لان تعرفون اليوم تسليحنا صار مو روسي
على الاقل آنه مو مثل البعثيه اللي باگو العراق كله ، ليش تبقون نايمين ، آنه چنت أمر بطريقي لبيتنه على مقر فرع حزب البعث و أشوف بعيني سيارة آخر موديل نوع تويوتا أڤلون مالت مقر الفرع إتوصل رئيس الفرع و ترجعه يوميا ، و إحنه بس نتباوع بعيونه ، حسره علينه نركبلنا سيارة بيها حظ
خلي أسولفلكم هاي السالفة ، مرة من المرات رحت لمصر سفرة ترفيهية ، و مصاريفها چانت كلها على حساب غرفة التجارة ، و تونسنا ونسه ما مشيوفه ، على كلٍ ، إشردت أگول يگلبي ؟ …… و الله نسَّيتوني ، ها هسه ….. إذكّرت ، منو شفته إهناك ، فنكم تعرفون ، إحزروا ؟ شفت يوسف عايد و سولفت وياه ، ما شاء الله عليه بس من العمارات الضخمة يملك خمسة ، و مجمع سكني ضخم ، و هسه ناوي يشتري مصنع و يتشارك وي شركة ايطاليه عملاقة ، هاي تعرفون كلها منين ؟ هاي كلها فلوسكم باگها يوسف عايد و شرد و إنتوا ساكتين (*** أرجو ان تقرؤوا التنويه في نهاية الحچي لانه هواي مهم ، ما أوصيكم لاتنسون)
على كل ، آنه تعرفوني كلش زين ، عبد الرزاق الزهيري ، و عندي عشيرتي ، ما ينحطون بالعِب ، الله وكيلكم بس أعزمهم و أسويلهم غدا بالبيت عندي ، يجوكم بليلة ظلمة و يشيلونكم من فراشكم و إنتوا نايمين يم نسوانكم ، و يعلمونكم إنتو شلون زلم
ثم تعالوا أگلكم آنه علاقتي وي شروان انتهت من زمان ، و حتى العقود و المناقصات و المشاريع من يوم صار وزير الامن الوطني و بعدين صار نائب بالبرلمان و هسه هو مستشار وي فؤاد معصوم ، كلها إله و لربعه ، و لا ينطيني أي مقاولة
خلي أضَحِّكُم إشويه ، من چان شروان يستجوب أمين العاصمة صابرالعيساوي بالبرلمان ، ما أدري خو ما نسيتوهه ، و يريد أيبين نفسه هو شريف ، آنه بوكتها چنت غرگان من الضحك ، لان آنه أعرف سوالف و دگايگ و دواهي و حِيَل شروان ، و تفننه بالسرقات ، فد واحد مچرخ و ماكو تكه ، و مگطع گحوف الدنيا كلها على راسه ، و هو فعلا گال لي آنه رايح أسحب البساط من تحت أمين العاصمة ، لان المالكي واعدني يخليني بمچانه أمين عاصمة ، و للاسف بعدين ضاع التعب و ضربني بوري
هسه المشكلة كل هذا الحچي و ما كفاكم ، تجون مرة الثانية و تگولون آنه صرت رئيس غرفة تجارة الناصرية ، هذا صحيح ، بلاكت لاخلف الله عليكم ، آنه صرت بفلوسي ، و الله لو تعرفون شگد صرفت و دزيت هدايا و انطيت فلوس ، بگد شعر راسكم ، يللّه صرت رئيس غرفة التجارة ثم تعالوا نتحاسب ، آنه قابل فارغ إلها غرفة التجارة ، آنه رجال تلگوني مشغول بتجارتي و مقاولاتي و تنسيقاتي وي المسؤولين ، بقت غرفة التجارة الله وكيلكم مالي خلگهه ، و ما اشتريها بطگاگية ، أشو آنه يا دوب أمر عليها بالاسبوع مرة لو مرتين و ما أطّوِل بيها اكثر من نص ساعة ، اشرب بيها چاي و گهوة و اضحك شوية ، و أطلع ، ثم شنو قيمة غرفة التجارة قياساً وي وزارة التجارة ، أشو ما تحچون على وزير التجارة ، بلاكت إنتوا صدگ ثبتوا متخلفين و مو خوش أوادم
مو صوچكم صوچي آنه ، و الله عبالي أوادم و تستاهلون ، ذبيت فلوسي كلها و ضحيت على مود أسويلكم جامعة و يصير براسكم حظ ، دخلت شريك بحصة وي واحد مستثمر و اشتريت حصة من عنده ، و دفعتله تلث مليارات و راح اشترى حصته الباقية ، و راح أبني و أعمّر بالجامعة و أذب عليهه مو أقل من عشرين مليار دينار حتى تصير الجامعة الوطنية للعلوم و التكنولوجيا من أجلكم
كل ما تحچون و گلتوا عنده فنادق بلبنان و ما أدري وين ، شنوا إنتو متعجبين ما شايفين ، بيكم خير و حظ صيروا مثلي اذا إنتوا زلم من صدگ
أتحداكم ، اذا واحد بيكم مرته و بنته راكبة جكسارة ، آنه رجال ابن خير ، و خدمت بلدي ، بلاكت إنتوا ما عدكم شغل و عمل بس تنافقون
شوفو أحذركم للمرة الاخيرة ، اذا يوصلني حچي من واحد و كلام زايد ناقص ، تعرفون شراح يصير بيه ، وٍلْكُم آنه ما تعرفون شگد علاقتي قوية وي المالكي ، بحيث رادوا بكل وسيلة يرفعون علينه آنه و شروان قضايا كيدية ، و مع ذلك ما گدروا ، مجرد تلفون من أبو إسراء للمحكمة بالناصرية ، سدوها بسرعة لان گاللهم تبقه كل الملفات مالت شروان و الزهيري بالحفظ و تنغلق كل الدعاوي ، إنتو صدگ مساكين و تبقون دوم أغبياء