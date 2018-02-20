نائب:أجواء العراق معرضة للخطر

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل، علي الشكري، اليوم الثلاثاء، عن تمديد الحكومة العراقية شركة سيركو البريطانية لمدة سنة، مبينا ان الاجراء التي اتخذته الحكومة فيه اشكال وكان ينبغي ان يكون اكثر حزم.وقال الشكري في تصريح صحفي له اليوم، ان”الحكومة مددت لشركة سيركو البريطانية لمدة سنة ولم تمضي بالتعاقد معها كما كان متفق لـ15 سنة”، مشيرا الى ان “الاجراء التي اتخذته الحكومة فيه اشكال، وكان ينبغي على الحكومة ومجلس الوزراء ان يكون اكثر حزم”.واضاف ان” اجواء العراق معرضة للخطر وتحدثنا كثيرا وعرضنا الوثائق وكشفنا عن الممر الجوي الذي كشفت عنه الدفاعات الجوية والذي انشأ بفعل موظف”، موضحا ان “اللجنة التحقيقية ابعدت الموظف عن العمل لكن تم اعادته الى العمل مجددا”.وبين الشكري الى ان “الممر الجوي انشأ دون علم سلطات الطيران المدني مما يسبب خطراً على الاجواء العراقية”، لافتا الى ان “الممر الجوي التي اكتشفته الدفاع الجوي يمتد من الكويت مرورا بكربلاء والنجف الى السماوة ومن ثم تعود طائرات عسكرية بنفس الخط بدون موافقة سلطات الطيران المدني”.وطالب بـ”رفع رواتب العاملين في سلطات المراقب الجوي لان في كل العالم لايقل راتبه عن 15 الف دولار”، مؤكدا ان “المراقب الجوي العراقي يتقاضى راتب 700 الف دينار وهذه وسيلة لتسريب الكفاءات العراقية من المراقبين الجويين”.وسيركو البريطانية هي الشركة المسؤولة عن إدارة الأجواء العراقیة، حيث كشف الشكري في وقت سابق عن تكتمها على معلومة تخص وجود خروق من شأنھا تھديد أمن أجواء العراق، فقد كانت الاجواء خاضعة للسيطرة من قبل الشركة منذ عام 2011 ، على الرغم من انتهاء عقدها منذ عام 2013.