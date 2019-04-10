نائب:أحزاب الحشد الشعبي توصي بتقييد حركة القوات الأمريكية حتى طردها قانونياً

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في مليشيا كتائب سيد الشهداء النائب فالح الخزعلي، الأربعاء، 10 نيسان، 2019، حقيقة تقييد حركة القوات الاميركية في العراق .وقال الخزعلي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب عمد في الدورة السابقة باشراف سليم الجبوري على جمع تواقيع اكثر من 90 نائبا، من اجل اصدار قرار برلماني يقضي باخراج القوات الامريكية”، مبيناً أن “مجلس النواب في دورته الحالية اكمل ما بدأ به البرلمان السابق”. وتابع أن احزاب الحشد الشعبي في تحالف الفتح اعتمدت توصيات للحكومة يتضمن تقييد حركة القوات الاميركية حتى اقرار قانون طردها، وأضاف أن، “قرار اخراج القوات الامريكية او بقائها في العراق يحتاج الى موافقة مجلس النواب وليس من صلاحية الحكومة ورئاسة الجمهورية”. وأوضح أن، “القوى السياسية الموجودة من كل مكونات الشعب العراقي، عازمة على تشريع قانون جدولة خروج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية”. وقدمت كتلة سائرون النيابية لرئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مقترح قانون لإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية. يذكران قانون الاحزاب رقم 36 لعام 2015 منع امتلاك الاحزاب مليشيات مسلحة كما هو الحال الان في احزاب الحشد الشعبي زعمائها ومسؤوليها من ذات المليشيات وهم نواب ويمارسون العمل السياسي ولكن لاتستيطع اي جهة قضائية او نيابية ان تطالب بالغائها لانها خالف القانون كونها هي من تحكم العراق عبر الدولة العميقة.