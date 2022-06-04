نائب:أحزاب الحشد تعرقل بناء ميناء الفاو خدمة لإيران

نائب:أحزاب الحشد تعرقل بناء ميناء الفاو خدمة لإيران
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب عضو لجنة النقل والاتصالات عقيل الفتلاوي، السبت، عن توقف العمل في ميناء الفاو، فيما أكد ان المشروع لم يسر بشكل مهني بسبب تلكؤ الشركات المنفذة.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “مشروع ميناء الفاو لا يزال حيز التنفيذ وان توقفات العمل فيه تعود الى قضايا فنية كما تدعي الشركات” مبينا، ان “الازمة السياسية الراهنة هي من تؤدي الى عرقلة هذا المشروع”.وأضاف، أن “تعطيل تشكيل الحكومة وعدم تمرير الموازنة اثر بشكل كبير على بناءه بسبب الصراعات بين القوى السياسية”.وبين الفتلاوي، أن “لجنة النقل والاتصالات ستتابع ملف ميناء الفاو بالتعاون مع لجنة العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية قبل نهاية الفصل التشريعي لمعرفة الأسباب التي عرقلت العمل بميناء الفاو”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *