نائب:أحزاب الفساد أتفقت للإلتفاف على مطالب المتظاهرين

نائب:أحزاب الفساد أتفقت للإلتفاف على مطالب المتظاهرين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب هوشيار عبد الله، اليوم السبت، عن اتفاق للإلتفاف على مطالب المتظاهرين، مؤكداً أن “الاحزاب توحدت ضد المتظاهرين”.وقال عبد الله في تغريدة على حسابه في تويتر، إن “هناك اتفاق شيعي سني كردي للإلتفاف على مطالب المتظاهرين والإبقاء على الفساد وعدم تغيير شيء”.واضاف: “بل إنهم مستمرون في تعميق جذور الفساد والمحاصصة وإبقاء العراق متخلفاً في كل المجالات، والدليل إعادة تدوير الفاسدين من منصب لآخر، الأحزاب نسيت خلافاتها وتوحدت ضد المتظاهرين”.

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