نائب:أرسلنا للسوداني ملفات فساد مطار النجف منذ أشهر ولم يتخذ أي إجراء بصددها

نائب:أرسلنا للسوداني ملفات فساد مطار النجف منذ أشهر ولم يتخذ أي إجراء بصددها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة النجف، احمد مجيد، الثلاثاء، عن ملفات فساد مالي عديدة في إدارة مطار النجف الدولي، تم إطلاع رئيس الوزراء عليها، مشيراً إلى أنه لم يتم لغاية الآن اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد من قبل الحكومة.وقال مجيد خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان : “سبق ان خطابنا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في شهر تشرين الثاني لسنة 2022 بخصوص مطار النجف وما يعانيه من مشاكل ولمن تكون عائديته وارتباطه والفساد الموجود في المطار”.وبين انه “تم تلخيص 5 نقاط عما يعاني مطار النجف وهي، تسوية ديون الداخلية والخارجية للمطار، وإعادة هيكلته وفق الأسس والمعايير العالمية، وتحديد عائدية المطار ومرجعيته، وتحديد نسبة الإيرادات السنوية للمطار المخصصة لإعمار مدينة النجف، وحسم جميع ملفات الفساد واسترداد الأموال المسروقة وفق القانون”.واشار الى ان “هذا الكتاب (المرسل إلى رئيس الوزراء) مضى عليه أشهر ولم يتم إتخاذ اي اجراء من قبل رئيس مجلس الوزراء، والسوداني سبق ان ألزم نفسه أمام الجمهور والكتل السياسية بأنه سيحارب الفساد واعتبر جائحة الفساد اقوى من جائحة كورونا”.وتابع مجيد “السوداني ملزم اليوم قانونيا ودستوريا امام الشعب العراقي بالتدخل وتشكيل لجنة رفيعة المستوى لمعالجة المشاكل التي تم ذكرها في الكتاب المرسل من قبلنا إلى رئيس مجلس الوزراء”.

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